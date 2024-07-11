News

Samsung präsentiert Galaxy Buds3 und Galaxy Buds3 Pro mit neuem Design und KI

Bildquelle: Samsung

Samsung stellt die neuen Galaxy Buds3 und Galaxy Buds3 Pro True Wireless In-Ear-Kopfhörer vor. Die Buds3 Pro sind 2-Wege-Lautsprecher mit 24-Bit-Signalübertragung per "Samsung Seamless Codec" und mit KI für intelligente Sound-Optimierung und adaptive Geräuschunterdrückung ausgestattet. Im neuen, kantigen Design sollen sie noch komfortabler und einfacher zu bedienen sein. Bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit sind möglich. Die Buds3 Pro bieten eine Reihe innovativer Features in Kombination mit kompatiblen Samsung Galaxy Geräten. So soll, ebenfalls dank künstlicher Intelligenz, Funktionen wie Dolmetscher und Live-Übersetzung realisiert werden.

Neben des 2-Wege-Konzepts setzt man erstmals auf einen dedizierten Verstärker für den Hoch- und Tieftonbereich. Eine dynamische Beleuchtung soll die In-Ears gekonnt in Szene setzen und die Bedienung, die auch über Gesten und Touch möglich ist, erleichtern. Das ANC erkennt und unterdrückt laut Hersteller automatisch unnötige Geräusche und passt das Gleichgewicht zwischen ANC und Ambient Mode an. Während störende Geräusche blockiert werden, werden auf Wunsch wichtige Signale wie Alarme und Sirenen durchgelassen. Auch ein Konversationsmodus ist integriert.

Auch TV 360 Audio ist an Bord. Immersive Hörerlebnisse sollen so in Verbindung mit möglich sein. Die Technologie erkennt die Richtung des Sounds, wenn man den Kopf neigt. Die Unterstützung für 360 Audio und Head Tracking funktioniert allerdings nur mit kompatiblen Geräten. Neben einem Samsung Galaxy Smartphone oder Galaxy Tab mit Android One UI 3.1 ist auch ein aktueller Samsung Neo QLED-, OLED- oder QLED-Fernseher notwendig.

Die Galaxy Buds3 Pro verfügen über die BT-Version 5.4 und sind IP57-zertifiziert. Das Gewicht beträgt 5,4g pro In-Ear, das Case wiegt 46,5g.

Die etwas einfacheren und günstigeren Buds3 bieten eine Vielzahl der Features, die auch in der Pro-Variante vorhanden sind. Allerdings handelt es sich um 1-Wege-Lautsprecher und es ist nur eine aktive, keine adaptive Geräuschunterdrückung integriert. Die Akkulaufzeit mit ANC liegt hier bei etwas über 5 Stunden. Dafür sind die In-Ears mit 4,7g etwas leichter.

Die Samsung Galaxy Buds3 Pro sind zur UVP von 249 Euro in Silver und White erhältlich. Die Galaxy Buds3 setzen auf die gleichen Farben und kosten 179 Euro UVP.

Aktuell läuft noch bis zum 23.07.2024 die "BUDSUP"-Aktion. Schickt man ein Altgerät ein, erhält man mit dem Code BUDSUP beim Kauf der Galaxy Buds3 Pro bis zu 50 Euro Sofortabzug und beim Kauf der Buds3 bis zu 30 Euro Sofortabzug im Warenkob. Zusätzlich kann man sich 10% Rabatt in der Shop App mit dem Code SHOP10 sichern.

