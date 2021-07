News

Samsung Cashback oder Gratiszugaben für QLED Lifestyle TVs & Soundbars

Samsung verlängert seine PremiumPlus-Aktion mit einer veränderten Auswahl und bietet noch bis zum 04.08.2021 ausgewählte Lifestyle-TVs der Serien "The Frame" und "The Terrace" sowie den 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor "The Premiere" und Soundbars mit Cashback-Prämie oder einer kostenlosen Produktzugabe an.

So lockt der Outdoor-TV "The Terrace" etwa mit einer Cashback-Prämie von z.B. 600 Euro bzw. der Soundbar HW-LST70T als kostenloser Zugabe. Käufer von "The Frame" erhalten entweder die Soundbar HW-S60A oder eine Cashback-Prämie von z.B. 300 Euro.

Beim 4K-Ultra-kurzdistanz-Projektor The Premiere gibt es alternativ zur Cashback-Prämie von z.B. 600 Euro ein nagelneues Galaxy S20 als Produktzugabe.

Beim Kauf der Premium-Soundbars HW-Q950A und HW-Q900A spendiert Samsung die Galaxy Buds Live dazu. Die Cashback-Prämie liegt hier bei 125 bzw. 100 Euro.

Registrierungen der im Handel erworbenen Produkte sind bis zum 18.08.2021 online unter samsung.de/premiumplus möglich. Dort ist auch eine genaue Übersicht der qualifizierten Modelle zu finden. Bei der Bestellung im Samsung Online Shop wird der jeweilige Cashback-Betrag automatisch vom Verkaufspreis des Produkts abgezogen.

Parallel zu der "PremiumPlus"-Aktion läuft bis zum 18.07. die verlängerte Samsung "Heimvorteil"-Aktion mit Gratiszugaben für Fernseher und Soundbars:

