Richard Linklaters "Before Trilogie" auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht im September Richard Linklaters "Before Trilogie" auf Blu-ray Disc.

Die drei über einen Zeitraum von 18 Jahren inszenierten Filme "Before Sunset", "Before Sunrise" und "Before Midnight" mit Julie Delpy und Ethan Hawke erscheinen am 09.09.2021 als Trilogie-Boxset auf Blu-ray Disc.

Als Extras gibt es mehrere Hintergrund-Featurettes sowie einen Audio-Kommentar mit Ethan Hawke, Julie Delpy und dem Regisseur Richard Linklater.

