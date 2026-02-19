News

"Queen: Queen II" erscheint mit 2026-Mix auf CD & Vinyl LP

19.02.2026 (Karsten Serck)

EMI veröffentlicht "Queen: Queen II" mit einem neuen Stereo-Mix auf CD und LP. Das zweite Queen-Album aus dem Jahr 1974 wurde unter der Leitung von Brian May und Roger Taylor neu abgemischt und erscheint als CD, Doppel-CD, 180 Gramm-Schallplatte sowie als "Collector's Edition Boxset" auf 5 CDs und 2 LPs mit zusätzlichen unveröffentlichten Aufnahmen und Live-Mitschnitten sowie einem 112-seitigem Begleitbuch. Der Verkaufsstart ist für den 27.03.2025 geplant.

