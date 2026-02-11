News

"Die Mothman-Prophezeiungen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "Die Mothman-Prophezeiungen - Tödliche Visionen" auf Ultra HD Blu-ray. Der Mystery-Thriller von Mark Pellington aus dem Jahr 2002 mit Richard Gere, Laura Linney, Alan Bates, Will Patton und Debra Messing erscheint am 28.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. zwei Audio-Kommentare, ein Making-of-Featurette, Musikvideo, Szenen von den Dreharbeiten sowie Trailer geplant.

Ebenfalls am 28.05. veröffentlicht Filmjuwelen Mark Pellingtons "Arlington Road" auf Ultra HD Blu-ray.

