News

"Chucky - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

02.04.2026 (Karsten Serck)

Turbine Medien veröffentlicht "Chucky - Die komplette Serie" auf Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen 24 ungekürzten Episoden der drei Staffeln aus den Jahren 2021-2023 erscheint am 07.05.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind das Featurette "Das Vermächtnis von Chucky" und entfernte Szenen geplant.

bereits erhältlich:

|


Privacy Manager
  ZURÜCK