Praktisches Sonderzubehör und Garantieverlängerung für Nubert Lautsprecher

Bildquelle: Nubert

Für die beiden neuen und exklusiven Sondermodelle nuLine 34 Jubilee und nuLine 284 Jubilee in Oxid-Optik präsentiert Nubert nun praktisches Zubehör: Mit dem nuLack bleiben die für begrenzte Zeit in limitierter Auflage erhältlichen Lautsprecher praktisch "für die Ewigkeit konserviert". Die nuLine 34 Jubilee und die nuLine 284 Jubilee entsprechen technisch den bewährten Serienausführungen, ziehen aber mit der außergewöhnlichen Cortenstahl-Oberfläche die Blicke auf sich.

Die Sondermodelle werden in aufwändiger Handarbeit mit einer Metallbeschichtung versehen und durchlaufen anschließend einen Alterungsprozess, bis die Oberfläche in verschiedenen Rot- und Brauntönen schimmert. Der Prozess variiert bei jedem Durchgang und so gleicht keine nuLine Jubilee der anderen, jede Box ist ein Unikat! Die Veredelung wird von einer finalen Schicht Klarlack geschützt, mit dem nuLack allerdings ist faktisch eine permanente Erhaltung des Neuzustands des Lautsprechers möglich.

nuLack ist eine spezielle Flüssigbeschichtung auf Basis von Polyvinylbutyral und wird wie eine gewöhnliche Wandfarbe oder Holzlasur aufgetragen. Für die Aufbringung wird allerdings eine antistatische Plattenbürste verwendet. In der Trocknungsphase bildet sich dann eine strapazierfähige, luftdichte Oberfläche, um den Cortenstahl-Untergrund dauerhaft zu versiegeln. Die Box wird so vor Alterung, mechanischen und chemischen Belastungen zu 100% geschützt. Als Bonus erstrahlt das Gehäuse nach der Behandlung in Zementgrau statt der gedeckten Rottöne der Werksausführung.

Die Beschichtung kann nicht nur am Gehäuse der Box verwendet werden. Wer das Lautsprecherpaar für die Ewigkeit erhalten möchte, versiegelt auch die Hoch-, Mittel- und Tieftöner mit der nuLack-Beschichtung. Für die Longstroke-Chassis der nuLine-Serie empfiehlt der Hersteller mindestens zwei Aufträge. Durch die Behandlung sinkt der Wirkungsgrad zwar auf rund 18,5 dB (bei 2,83V/1m) und der Hochton verliert ein wenig an Brillanz. Dafür erhöht sich die Nubert Garantie auf volle 50 Jahre.

nuLack ist ab dem 01. April 2022 im Nubert Direktvertrieb zum Preis von 59,99 Euro pro Dose erhältlich. Ein Behälter genügt zum Anstrich eines Paars nuLine 34 Jubilee. Wer zwei nuLine 284 Jubilee behandeln möchte, erhält nuLack im Set zum rabattierten Preis von 99,99 Euro. Alle technischen Angaben und die Deklarierung der Inhaltsstoffe finden sich im Zubehörbereich der Produktseiten der nuLine 34 Jubilee und der nuLine 284 Jubilee.

