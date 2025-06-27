News
Plaion Pictures 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten im September
27.06.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures kündigt für den September zahlreiche Film-Neuerscheinungen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc an:
04.09.2025
- Planet der Vampire - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Das Philadelphia-Experiment [Blu-ray] bei jpc.de
- Louise und die Schule der Freiheit [Blu-ray] bei jpc.de
05.09.2025
11.09.2025
25.09.2025
- Wolfen - Mediabook A [Blu-ray] bei jpc.de
- Wolfen - Mediabook B [Blu-ray] bei jpc.de
- Yakuza - Mediabook A [Blu-ray] bei jpc.de
- Yakuza - Mediabook B [Blu-ray] bei jpc.de
- Ricochet - Der Aufprall Mediabook [Blu-ray] bei jpc.de
- Der Höllentrip - Mediabook [Blu-ray] bei jpc.de
- Kampf ohne Gnade [Blu-ray] bei jpc.de
- Der Mann vom großen Fluss [Blu-ray] bei jpc.de
- Die Jagd nach der Mumie von Paris [Blu-ray] bei jpc.de
- Die drei Musketiere (1948) [Blu-ray] bei jpc.de
- Kleine Dinge wie diese [Blu-ray] bei jpc.de
- Mein Monster - Ungeheuer verliebt [Blu-ray] bei jpc.de
