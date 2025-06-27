News

"Monster Summer" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Monster Summer" im September auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der als Mix zwischen "Die Goonies", "ES" und "Stand by Me" beworbene Mystery-Thriller mit Mel Gibson erscheint am 26.09.2025 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

