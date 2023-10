News

"Pink Floyd: Atom Heart Mother" erscheint als "Special Edition" auf Blu-ray Disc & CD

Pink Floyd veröffentlichen "Atom Heart Mother" in einer neuen "Special Edition". Das 2-Disc-Paket enthält in einer 7-Zoll-Klapphülle das Atom Heart Mother-Album auf CD und eine Blu-ray-Disc mit Live-Aufnahmen von "Atom Heart Mother" bei einem Auftritt im Hakone Aphrodite in Japan im August 1971 welches ursprünglich als Teil der "The Early Years"-Box veröffentlicht wurde. Das Set wurde ursprünglich nur 2021 in Japan veröffentlicht und enthält u.a. ein spezielles Fotobuch mit vielen seltenen, nie zuvor gesehenen Fotos, Reproduktionen der Broschüre, das Poster, die Konzertkarte und den bei der Veranstaltung verteilten Flyer.

Die "Pink Floyd: Atom Heart Mother - Special Edition" soll ab dem 08.12.2023 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

