Sonance, Bluesound und Architettura Sonora für stilvolle Outdoor-Beschallung zum Bundle-Preis

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Erst kürzlich haben wir in einem Special die Klangskulpturen von Architettura Sonora näher vorgestellt. Jetzt gibt es im HiFi Forum Baiersdorf direkt ein passendes Paket aus dem ebenso stilvollen wie klangstarken Medium Cylinder in Kombination mit dem Sonance Sonamp DSP 2-150 Mk III sowie dem Bluesound NODE NANO zum attraktiven Bundle-Preis! Dazu gibt es außerdem noch 30 Meter Outdoor-Lautsprecherkabel, 0,75 Meter Audioquest Forest Coax Kabel sowie die zugehörigen Montagematerialien mit einer Gesamt-UVP von über 550 Euro gratis.

Die UVP der Einzelkomponenten liegt bei 5.998 Euro, der exklusive Bundle-Preis lautet 5.448 Euro!

Der Architettura Sonora Medium Cylinder ist ein edler 360°-Lautsprecher, der sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich geeignet ist. Neben seinem raumfüllenden Klang überzeugt er insbesondere durch hochwertige Materialien und kombiniert akustische Performance mit architektonischer Eleganz. Im Bundle ist er mit Beton in grau, dunkelgrau, weiß oder rot und dem mattschwarz lackierten Alu-Sockel ausgeführt. Gegen Aufpreis ist auch anderer Stein, eine andere Sockelfarbe oder ein LED-Lichtpaket möglich.

Der Sonance SonaMP DSP 2-150 Mk III ist ein kraftvoller, kompakter 2-Kanal-Verstärker mit integriertem DSP. Equalizer, Time Delay und Crossover-Einstellungen ermöglichen Klangkontrolle auf höchstem Niveau. Dank Netzwerkverbindung und Steuerung über HDMI-CEC oder RS232 kann man ihn hervorragend in Multiroom-Lösungen und Heimautomationssysteme integrieren. Er kombiniert audiophile Klangperformance mit professioneller Vielseitigkeit.

Der Bluesound Node Nano ist der perfekte Partner für die qualitativ hochwertige Zuspielung. Der ultrakompakte Streamer ist mit der BluOS-Plattform bestückt und bringt so alle modernen relevanten Streaming- und Netzwerkfunktionen mit. WLAN ist integriert, AirPlay 2, aptX HD, Roon Ready-Zertifizierung und natürlich der Zugriff auf alle wichtigen Streamingdienste mittels BluOS App - alles ist hier auf Knopfdruck verfügbar.

Das HiFi Forum Baiersdorf hilft gerne bei Installation und Einrichtung und kann häufig, bei der Kombination mit weiteren HiFi- oder Mehrkanal-Komponenten, nochmals günstigere Preise bieten. Wer sich vor Ort überzeugen möchte, findet das HiFi Forum Baiersdorf hier:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

09133 / 606290

https://www.hififorum.de/

