"Night of the Living Dead" als "Ultimate Collector's Fan Edition" auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "Night of the Living Dead" in einer "Ultimate Collector's Fan Edition" auf Blu-ray Disc. Diese enthält den Film von Tom Savini aus dem Jahr 1990 in der remasterten Uncut-Fassung auf Blu-ray Disc & DVD im limitiertem Mediabook mit 24-seitigem Booklet sowie eine ca. 30 cm hohe Büste. Die limitierte Sonderedition wird exklusiv bei Amazon.de verkauft und soll ab dem 05.08.2021 erhältlich sein.

Das Remake des Horror-Klassikers von George A. Romero wurde zuvor bereits in mehreren Mediabook-Editionen veröffentlicht und erscheint am 05.08.2021 auch in einer Standard-Edition auf Blu-ray Disc sowie als Steelbook bei Media Markt und SATURN.

Die Blu-ray Disc bietet deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton sowie als Bonus-Material einen Audio-Kommentar und ein Making of.

