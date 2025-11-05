News
"Poltergeist 2" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
06.11.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "Poltergeist 2" auf Ultra HD Blu-ray. Die Fortsetzung der Horror-Reihe aus dem Jahr 1988 erscheint am 06.02.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Parallel wird auch "Poltergeist 3" noch einmal als Blu-ray Disc-Mediabook erscheinen.
