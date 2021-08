News

Neuer "The King's Man - The Beginning"-Trailer online



Die 20th Century Studios (ehemals Fox) haben einen neuen Trailer für "The King's Man - The Beginning" veröffentlicht. In Matthew Vaughns Prequel von "Kingsman – The Secret Service" und "Kingsman – The Golden Circle" wird die Anfangsgeschichte des "Kingsman"-Geheimdienstes erzählt. Mit dabei sind u.a. Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou und Charles Dance.

"The King's Man - The Beginning" soll voraussichtlich am 22.12.2021 in den deutschen Kinos starten.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.