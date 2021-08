News

Neue 4K & HDR-Filme ab 3,99 EUR im Apple iTunes Store

Apple hat derzeit wieder zahlreiche Filme für je 3,99 EUR im Angebot des Apple iTunes Store. Aktuell sind vor allem viele Filme von Warner und Sony zu finden - oft auch in 4K & HDR. Dazu gehören z.B. "2012", "Und täglich grüßt das Murmeltier", die "Matrix"-Trilogie oder die beiden "The Equalizer"-Filme. Zu Preismarken von 3,99 EUR, 5,99 EUR und 7,99 EUR sind noch viele weitere Top-Filme in HD und teilweise auch 4K im Angebot:

Weitere Apple-Angebote:

