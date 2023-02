News

Neuer Teufel "Motiv Go Voice" Bluetooth/WLAN-Lautsprecher mit Google Assistant & Chromecast

Bildquelle: Teufel

Lautsprecher Teufel stellt mit dem MOTIV GO VOICE einen neuen kompakten WLAN-Bluetooth-Speaker mit Google Assistant und Chromecast built-in vor, der ein breites Stereopanorama mittels zwei Breitbändern und zwei Passivmembranen in Kombination mit der Teufel Dynamore Technologie bereitstellen soll. Neben klanglicher Stärke soll auch der integrierte Akku für Spielzeiten von bis zu 15 Stunden sorgen. Die Einrichtung gelingt über die Google Home App sehr einfach und ein Bedienpanel mit LED-Anzeige von WLAN-Signalstärke und Akku-Ladestand erleichtert die Steuerung der Komponente. Zusätzlich zum Musikstreaming per Google Cast ist auch Bluetooth mit AAC-Support an Bord. Die zwei eingebauten Mikrofone ermöglichen mit Google Assistant die direkte Sprachsteuerung von weiteren Smart Home-Geräten im Haus, per Schieberegler kann man die Mikrofone aber auch komplett deaktivieren.

Der MOTIV GO VOICE im Aluminium-Rahmen ist ab sofort für 299,99 Euro in Silver White und Night Black im Teufel Webshop und in allen Teufel Stores erhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es noch bis Mittwoch einen 20% Extra-Rabatt mit dem Coupon-Code TEU-5FJEBS66-20P.

Teufel Motiv Go Voice - Ausstattung

vielseitig einsetzbarer, kompakter WLAN-Bluetooth-Speaker mit Google Assistant sowie Chromecast built-in

Zwei Vollbereichstreiber und zwei passive Bassmembranen für Stereo-Sound unterstützt durch die Teufel Dynamore Technologie

integrierter Akku für Spielzeiten von bis zu 15 Stunden

Einrichtung über die Google Home App (iOS/Android™), Bedienpanel mit LED-Anzeige von WLAN-Signalstärke und Akku-Ladestand

mit Chromecast built-in wird das Handy zur Fernsteuerung. Einfach auf den Cast-Button in einer kompatiblen App tippen und Audioinhalte direkt auf den MOTIV® GO VOICE streamen

mit Bluetooth AAC: für mobiles Musikstreaming auch ohne WLAN aus allen Apps in CD-naher Qualität

mit Google Assistant einfach Musik per Stimme steuern

zwei eingebaute Mikrofone für gute räumliche Erkennung

Schieberegler stellt auf Wunsch die Mikrofone aus

Aluminium-Rahmen für sicheren Stand, Betrieb über Netzteil oder über hochkapazitiven Lithium-Ionen-Akku, 3,5-mm-Eingang für Zuspieler

