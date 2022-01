News

Neuer "Star Trek: Picard"-Trailer zur zweiten Staffel

Paramount+ hat in den USA auf www.startrek.com einen neuen Trailer zur zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" veröffentlicht, der auch die Rückkehr eines bekannten Gesichts aus einem früheren Star Trek-Kinofilm zeigt.

Die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" wird in den USA am 03.03.2022 exklusiv bei Paramount+ starten und neue Folgen jeweils am Donnerstag erscheinen. Insgesamt besteht die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" aus zehn Episoden.

Amazon Prime Video dürfte sich für die Ausstrahlung hierzulande am US-Zeitplan orientieren, hat aber noch keine genauen Termine für den Start der zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" bekannt gegeben.

Die erste Staffel von "Star Trek: Picard" wird im Februar zunächst bei RTL ZWEI und kurze Zeit später auch noch bei TELE 5 zu sehen sein. TELE 5 zeigt auch "Star Trek: Discovery" im "Free TV".

Die dritte Staffel von "Star Trek: Picard" befindet sich bereits in Produktion.

Bereits auf Blu-ray Disc erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.