Neuer POWERNODE 3.1-Streaming-Verstärker von Bluesound

Bluesound hat für den Oktober 2025 den neuen POWERNODE (N331) angekündigt. Mit DirectDigital-Verstärkung von 100 Watt pro Kanal ist der kompakte Streaming-Verstärker leistungstechnisch wieder äußerst kraftvoll aufgestellt. Die überarbeitete Schaltung mit verbessertem Signalweg liefert, so Bluesound, nochmals mehr Leistung und weniger Verzerrung.

Am Konzept hat man nicht zu viel verändert: Obligatorisch ist wieder die umfassende Multiroom-Streaming-Plattform BluOS an Bord. Mit der intuitiv bedienbaren BluOS Control-App ist BluOS für uns eine, wenn nicht die flexibelste Streaming-Plattform mit hohem Bedienkomfort am Markt. Auch die Anschlussbestückung kann sich erneut mit digitalen und analogen Eingängen inklusive HDMI eARC, bidirektionalem Bluetooth-Modul mit aptX und USB-C absolut sehen lassen. Die Netzwerkintegration erfolgt via Ethernet oder per Dual-band WiFi (802.11ac).

Neu ist allerdings nicht nur der exzellente THX AAA-Kopfhörerverstärker, den manche bereits aus dem NODE ICON kennen, sondern auch die Möglichkeit, direkt einen passiven Centerlautsprecher am POWERNODE anschließen zu können. Im 3-Kanal-Betrieb liefert der Verstärker immer noch satte 80 Watt pro Kanal. Zusammen mit dem Subwoofer-Vorverstärkerausgang und der Möglichkeit, Bluesound Wireless-Streaming-Lautsprecher zu integrieren, gibt der Hersteller dem Anwender die Möglichkeit, recht unkompliziert und wohnraumfreundlich ein 5.1-Setup zu realisieren. Geblieben ist das matte Finish mit Touch-Glaspanel mit Näherungssensor und fünf programmierbaren Quick-Presets.

Der POWERNODE unterstützt, neben über 20 Streamingdiensten via BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect und ist Roon Ready. Die Dirac Live-Vorbereitung wird per Firmware-Update nachgereicht.

Der neue POWERNODE (N331) Streaming-Verstärker wird ab Oktober 2025 mit einer UVP von 1.099 Euro im Handel erhältlich sein.

