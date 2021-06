News

Neuer Marvel-Trailer für "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings" online

Marvel hat einen neuen Trailer für "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings" veröffentlicht. Der Kinostart in Deutschland ist derzeit für den 02.09.2021 geplant.

Im Unterschied zu Marvels "Black Widow" ist bislang noch nicht von einem zeitgleichen Start mit "VIP-Zugang" bei Disney+ die Rede.

