Neuer "Candyman"-Trailer online

Universal hat einen neuen Trailer für "Candyman" veröffentlicht. Der Horror-Thriller soll am 26.08.2021 in den deutschen Kinos starten und wurde von Nia DaCosta gedreht, der als nächste Regiearbeit die "Captain Marvel"-Fortsetzung "The Marvels" inszenieren wird.

