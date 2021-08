News

Neue Sky Q-Konferenz für die Fußball-Bundesliga

Neben sämtlichen Einzelspielen kann man bei Sky die Fußball-Bundesliga seit jeher auch in der Konferenz ansehen. Sky Q bietet in der neuen Saison nun zusätzlich die "Meine Konferenz"-Funktion an, um das Erlebnis individueller gestalten zu können. Zunächst sucht man sich die gewünschten Spiele im Sky Q Menü aus und wird dann über einen Highlight-Alarm über die wichtigsten Ereignisse aus diesen Spielen informiert. Erscheint ein Hinweis auf dem TV-Bildschirm, dass sich in einem anderen Spiel etwas besonderes ereignet hat, kann man direkt dorthin wechseln oder später die Highlights auf Abruf ansehen.

Die "Meine Konferenz"-Funktion soll noch im August in der Beta-Version für Sky Q Kunden verfügbar sein.

www.sky.de

