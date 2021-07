News

Neue LG Mini-Soundbar "Eclair" mit Dolby Atmos & Meridian-Sound

Bildquelle: LG

Mit einer sehr kompakten Soundbar (296 x 59,9 x 126 mm) präsentiert LG die bislang kleinste Dolby Atmos Soundbar im eigenen Sortiment. Die LG Eclair ist in einem ovalen Design und Jersey-Stoffbezug in schwarz und weiß verfügbar und ist als 3.1.2 Kanal-Soundbar konzipiert. Meridian Sound Tuning ist an Bord und mittels "Horizon"-Technologie kann auch ein Upmix von Stereo-Quellen in Mehrkanal-Audio vorgenommen werden, auch LGs AI Sound Pro bringt das Gerät mit. 4K-Passthrough, Dolby Vision, eARC und TV Sound Mode Share gehören ebenfalls zum Ausstattungsumfang.

Die LG Eclair Soundbar wird zunächst in Nordamerika erhältlich sein, andere Regionen sollen folgen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.