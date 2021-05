News

"Near Dark - Die Nacht hat ihren Preis" als günstigere Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "Near Dark - Die Nacht hat ihren Preis" in einer günstigeren Blu-ray Disc-Edition. Nachdem der Horror-Thriller von Kathryn Bigelow aus dem Jahr 1987 bereits seit einiger Zeit als Mediabook erhältlich ist, erscheint im August eine günstigere Blu-ray Disc im einfachen Keep Case.

Auch bei dieser ist ein wenig Bonus-Material wie ein Booklet, Trailer, Storyboards und Fotogalerien dabei.

Der Film wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Sound präsentiert und soll ab dem 06.08.2021 im Handel erhältlich sein.