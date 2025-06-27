News

RTL übernimmt Sky Deutschland

RTL kündigt die Übernahme von Sky Deutschland an. Durch das Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland mit seinem Streamingdienst WOW soll ein Angebot für Unterhaltung, Sport und Informationen in den Bereichen Streaming, Free-TV und Pay-TV mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten entstehen, das sich inklusive RTL+ auf einer Augenhöhe mit den größten US-amerikanischen Streamingdiensten sieht.

Im Zuge der Vereinbarung mit der bisherigen Sky-Muttergesellschaft Comcast wird die RTL Group die Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vollständig übernehmen, einschließlich der Kundenbeziehungen in Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Die beiden Unternehmen werden bis zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen, die für 2026 erwartet werden, weiterhin unabhängig voneinander operieren. Der Hauptsitz von RTL Deutschland wird weiterhin Köln sein, Hauptsitz von Sky Deutschland bleibt München.

Im Rahmen einer separaten Markenlizenzvereinbarung wird RTL das Recht haben, die Sky-Marke in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol zu nutzen. RTL Deutschland erwirbt im Rahmen der Transaktion zudem die Streaming-Marke „WOW“.

www.sky.de

