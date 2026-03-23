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Micro RGB-Fernseher Samsung R95H und weitere Samsung TVs erhalten VDE-Zertifizierungen

Bildquelle: Samsung

Samsung meldet neue Zertifizierungen für seinen Micro RGB-TV R95H: Das

Samsungs neuer Micro RGB-TV R95H wurde vom VDE mit den Prüfzeichen „Safety for Eyes“ und „Circadian Rhythm Display (CRD)“ ausgezeichnet. Damit bescheinigt das Prüfinstitut dem Display einen hohen Sehkomfort sowie die Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus durch angepasste Helligkeit und Farbtemperatur passend zur Tageszeit und reduzierte Blaulichtanteile am Abend.

Die Zertifizierungen betreffen nicht nur den Micro RGB-TV, sondern auch weitere TV-Serien des Modelljahres 2026. So erhielten laut Samsung sämtliche Mini LED-, Neo QLED-, OLED-, Lifestyle- und Micro RGB-Fernseher des aktuellen Portfolios die „Safety for Eyes“-Zertifizierung, während ausgewählte Premium-Modelle zusätzlich die CRD-Zertifizierung tragen.

Mit den neuen Prüfsiegeln unterstreicht Samsung nach eigenen Angaben die Bedeutung von Sehkomfort, Augenschutz und alltagstauglicher Display-Technologie im Premium-TV-Segment.

„Micro RGB setzt mit den Zertifizierungen für Augensicherheit und die Unterstützung des Tag-Nacht-Rhythmus starke Akzente im Premium-TV-Bereich“, sagt Taeyong Son, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Visual Display (VD) bei Samsung Electronics. „Wir bleiben damit unserem Ziel treu: Display-Technologien anbieten, die auf die visuellen Bedürfnisse unserer Kund*innen eingehen und deren Alltag bereichern.“

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