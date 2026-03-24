Paramount stellt "Star Trek: Starfleet Academy" nach zwei Staffeln ein
Paramount kündigt das Ende der Serie "Star Trek: Starfleet Academy" an. Die erst im Januar 2026 bei Paramount+ gestartete neue Serie über die Abenteuer einer Gruppe von neuen Kadetten an der "Starfleet Academy" in San Francisco soll laut Informationen von "Variety" nach der zweiten Staffel nicht mehr fortgesetzt werden. Die zweite Staffel wurde noch vor der Ausstrahlung der ersten Staffel in Auftrag gegeben und befindet sich derzeit in der Postproduktion.
Ein Großteil der neuen Star Trek-Serien aus den letzten Jahren wurde auch auf Blu-ray Disc und teilweise auch Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Für "Starfleet Academy" gibt es noch keine entsprechende Ankündigung. Zuletzt hat Paramount die dritte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht. Die vierte Staffel soll voraussichtlich noch 2026 bei Paramount+ starten und noch zwei weitere Staffeln folgen.
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3 [Blu-ray] bei jpc.de
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [Blu-ray] bei jpc.de
