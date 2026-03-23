"Jeff Buckley: Grace" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc
23.03.2026 (Karsten Serck)
Sony Music veröffentlicht "Jeff Buckley: Grace" am 24.04.2026 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Audio-Edition des Albums aus dem Jahr 1994 mit dem Hit "Hallelujah" ist mit neuen Dolby Atmos und 5.1-Mixen von Steven Wilson ausgestattet.
