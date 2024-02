News

"Magenta TV 2.0" von der Deutschen Telekom startet nächste Woche

Die Deutsche Telekom präsentiert ihr Online TV-Angebot "Magenta TV" ab dem 15. Februar in neuer Form. Das neue MagentaTV 2.0 läuft auf der Android-Plattform von Google und wird auch überarbeitete Apps für Android, Fire TV und Apple TV bieten. Außerdem werden auch einzelne Sender, die bislang noch nicht über die Apps verfügbar waren, als Live-Stream verfügbar sein.

Das neue MagentaTV vereint alle relevanten TV-Inhalte und Streaming-Dienste auf einer Plattform mit nach den eigenen Vorlieben individualisierbarer Benutzeroberfläche inklusive Suchfunktion mit Spracheingabe. Außerdem werden auch die Angebote von Partnern wie Netflix, Disney oder RTL integriert. Bei der Einführung des neuen MagentaTV wird zudem die Megathek, das inkludierte Streaming-Angebot mit einer großen Auswahl an kostenlosen Serien und Filmen, in MagentaTV+ umbenannt.

Wer Telekom-Hardware benutzt, kann das neue MagentaTV mit MagentaTV One und MagentaTV Stick nutzen. Über TV-Receiver mit Festplatte (MR400/401/601 Sat, MagentaTV Box) und deren Zweitreceiver (MR 200/201 Box PLAY) ist die Nutzung nicht möglich. Diese werden weiterhin die bisherige Plattform nutzen.

Die heutigen Tarife MagentaTV MegaStream, MagentaTV Smart sowie MagentaTV Basic wird es auch mit dem neuen MagentaTV geben. Neu hinzu kommt der Tarif MagentaTV SmartStream. Dieser bündelt die werbeunterstützten Versionen von Netflix, Disney+ und RTL+ zu einem monatlichen Grundpreis von 17 Euro. Zusätzlich wird der All-in Tarif MagentaTV Megastream um RTL+ Max ohne Musik erweitert.

MagentaTV kann ähnlich wie die Angebote von Anbietern wie waipu.tv oder Zattoo einzeln aber auch in einem Komplett-Paket inklusive Internet-Zugang der Deutschen Telekom gebucht werden. Das Angebot umfasst über 180 TV-Sender, davon über 100 öffentlich-rechtliche und private Sender in HD. Die Nutzung ist ohne Aufpreis auch in allen Ländern der EU möglich.

