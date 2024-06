News

Lumin stellt den P1 Mini mit ESS DAC, HDMI, Roon- und Plex-Support vor

Bildquelle: Lumin

Lumin präsentiert mit dem P1 Mini den kleinen Bruder des Lumin P1. Identisch zum großen Vorbild ist auch der P1 Mini eine sehr vielseitige und flexible Komponente und vereint Streamer, DAC und Vorverstärker in einem Gehäuse. Vier digitale Eingänge inklusive USB, HDMI und SPDIF und ein analoger XLR-Eingang stehen zur Verfügung. Auch mit zahlreichen Features der größeren Modelle ist er ausgestattet und kommt mit einem linearen Netzteil mit Ringkern-Trafo und zwei ESS SABRE32 ES9028PRO DAC-Chips daher. Wie das Lumin X1 Topmodell verfügt er über einen Glasfaseranschluss für die Netzwerkverbindung und auch der FEMTO-Taktgeber stammt von den hochklassigen Lumin-Komponenten.

An Formaten werden DSD512 und PCM384 inklusive DoP128 unterstützt. Neben DSF, DoP, DIFF sowie FLAC, ALAC, WAV, AIFF und MP3 ist auch Support für die MQA-Volldekodierung gegeben. An Diensten gibt es Qobuz, Tidal (inklusive Connect-Funktion), Spotify Connect und TuneIn Radio. Außerdem ist AirPlay 2 integriert und der P1 Mini ist Roon Ready. Als erster High-End-Audiohersteller packt Lumin auch Plex in das Gerät und verspricht eine bitperfekte Wiedergabe ohne Notwendigkeit jeglicher Netzwerkkonfiguration.

Der Lumin P1 Mini ist ab Mitte Juni 2024 im Fachhandel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 4.990,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das kompakte Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist wahlweise in Silber oder Schwarz verfügbar.

