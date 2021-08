News

"Loreena McKennitt - The Visit" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Loreena McKennitt veröffentlicht ihr Erfolgsalbum "The Visit" aus dem Jahr 1991 in einer neuen Sonderedition auf Blu-ray Disc und CD.

Das "The Visit: The Definitive Edition"-Set enthält 4 CDs sowie eine Pure Audio Blu-ray Disc mit dem Album als Dolby Atmos-Mix sowie in DTS 5.1 und "High Resolution Stereo"-Mix im 192 kHz/24 Bit-Format.

Für Zuhörer ohne Surround-System ist auf der 4. CD außerdem ein "Binaural Headphone Mix" zur räumlichen Wiedergabe über Kopfhörer enthalten.

Die weiteren CDs enthalten neben dem "The Visit"-Remaster aus 2004 u.a. Live-Aufnahmen und Interviews.

Die limitierte Deluxe-Ausgabe von "The Visit" erscheint inklusive Booklet im Hardcover-Design und soll ab dem 24.09.2021 im Handel erhältlich sein.

