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Lake People, Violectric und Niimbus ab Januar 2025 im Vertrieb von Audiowerk

Bildquelle: Audiowerk / Lake People Audio

Audiowerk übernimmt ab dem 01. Januar 2025 den Vertrieb der Marken Lake People, Violectric und Niimbus in Deutschland und Österreich. Das Mutterunternehmen von Lake People, cma audio, geht unter dem neuen Namen Lake People audio ganz in der Tätigkeit als Hersteller auf und überlässt die Vertriebsgeschäfte dem neuen Partner aus Hargesheim.

Die Vertriebszusammenarbeit mit Audiowerk vervollständigt die strategische Entwicklung, die bei Lake People seit einiger Zeit vorbereitet wurde. Seit der Übernahme von Lake People durch die cma audio GmbH hatte sich letztere schrittweise aus dem Vertriebsgeschäft zurückgezogen und auf die Entwicklung und Herstellung im Pro-Audio-Segment fokussiert.

Audiowerk ist bei Lake People über einen längeren Zeitraum gewachsen - die Unternehmen kennen sich seit Jahren und haben bereits früher im Rahmen von Messen zusammengearbeitet. Audiowerk bringen unter anderem auch Marken wie Auratone, Black Lion Audio, PSI Audio und Tube-Tech auf den deutschen Markt.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Audiowerk einen ebenso kompetenten wie leidenschaftlichen Partner für den Vertrieb unserer Produkte gewinnen konnten“, freut sich Christof Mallmann, Geschäftsführer von Lake People Audio, über die Kooperation. „Für uns entsteht so die Möglichkeit, unsere Energie noch stärker auf die Entwicklung von herausragender Audio-Elektronik zu fokussieren.“

Auch bei Audiowerk zeigt man sich erfreut über die Partnerschaft. „Ich arbeite seit fast 40 Jahren in der Pro-Audio-Branche und schon seit meinen frühen Jahren in dieser einzigartigen Szene begleiten mich Produkte von Lake People – für mich der Inbegriff eines amtlichen Kopfhörerverstärkers“, sagt Uwe Grundei, Gründer und Geschäftsführer von Audiowerk. „Dazu noch aus deutscher Herstellung! Umso mehr freue ich mich jetzt auf die Vereinbarung mit Christof Mallmann für den Exklusiv-Vertrieb von Lake People und der HiFi-Marke Violectric für Deutschland und Österreich. Für uns ist es eine Ehre und ein Privileg, diese wertvollen Marken ab Januar 2025 in unser Vertriebs-Portfolio zu integrieren und mit unserem ganzen Team für eine starke Aufmerksamkeit und Präsenz der Produkte im Fachhandel zu sorgen.“

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