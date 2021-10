News

Kostenlose Serien-Episoden bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video bietet jetzt ausgewählte Serien-Episoden zum kostenlosen Streaming an. Dabei handelt es sich um Serien aus dem Angebot von Prime Video Channels wie STARZPLAY oder MGM. So stehen u.a. die ersten Folgen der Serien "The Stand" und "Castle Rock" zum kostenlosen Streaming zur Auswahl. Aber auch Amazon selbst teasert verschiedene Serien aus dem Angebot von Amazon Prime Video auf diesem Wege an. Zum Abspielen der ersten Folge ist nicht mal ein Amazon Prime-Abo erforderlich. Das kostenlose Test-Angebot soll laut Amazon monatlich neue Titel zum Ausprobieren erhalten. Die meisten Prime Video Channels bieten einen kostenlosen Testzeitraum und lassen sich nach dem Start eines Abos monatlich kündigen.

Amazon Prime Video

