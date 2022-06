News

Kommt der zweite Amazon Prime Day noch in diesem Jahr?

Amazon soll laut Informationen von CNBC bereits ein zweites Shopping-Event für Prime-Mitglieder in diesem Jahr planen und beruft sich dabei auf einen Hinweis im Verkäufer-Portal "Seller Central".

Dort sollen Händler bereits dazu aufgefordert worden sein, bis zum 22.07.2022 Vorschläge für Blitzangebote einzureichen, die bei einem "Prime Fall Deal Event" im 4. Quartal exklusiv für Prime-Mitglieder erhältlich sein sollen. Von Amazon wurden diese Informationen bislang noch nicht bestätigt.

Der Zeitplan für ein zweites größeres Shopping-Event im 4. Quartal wäre recht knapp, da bereits Ende November der "Black Friday" stattfindet. Aber auch zwischendurch macht Amazon immer wieder verschiedene kleinere Aktionen und bietet insbesondere die eigenen Echo und Fire TV-Geräte häufig zu reduzierten Preisen an.

In diesem Jahr soll der typische Amazon Prime Day im Sommer vom 12. bis 13. Juni 2022 stattfinden. Das 48-stündige Event startet am 12. Juli um Mitternacht und läuft bis einschließlich 13. Juli für Prime-Mitglieder u.a. in Deutschland und Österreich.

Bereits vorab gibt es wieder einzelne Angebote, vor allem für verschiedene Services:

Amazon Music Unlimited: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen.

Kindle Unlimited: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

Amazon Fashion: Ab 28. Juni erhalten Prime-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires von Amazon Marken wie Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren.

Ab dem 06. Juli Rabatte auf ausgewählte Amazon-Geräte, darunter:

Wer noch kein Amazon Prime-Abo hat, kann zur Teilnahme am Prime Day auch eine 30-tägige kostenlose Prime-Probemitgliedschaft abschließen.

