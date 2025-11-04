News

Horror-Thriller "Keeper" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Keeper" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Osgood Perkins (The Monkey) über ein Paar, welches in einer abgelegenen Hütte von einer unheimlichen und dunklen Präsenz heimgesucht wird, läuft ab dem 20.11.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 27.02.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

