"Jurassic World - Ein neues Zeitalter" und weitere Filme auf Blu-ray 3D

Turbine Medien veröffentlicht eine ganze Reihe von Filmen von Universal und Paramount auf Blu-ray 3D. Während die großen Majors die Veröffentlichungen von 3D-Filmen inzwischen weitgehen eingestellt haben, füllt Turbine diese Lücke und bringt selbst Blockbuster wie "Jurassic World - Ein neues Zeitalter" in 3D ins Heimkino. Diese wurden zunächst nur exklusiv im eigenen Shop angeboten und kommen am 19.09.2024 auch in den allgemeinen Handel.

Turbine plant auch bereits weitere 3D-Filme wie "Transformers - Aufstieg der Bestien" oder "Scream 6", die zukünftig als Blu-ray 3D erhältlich sein sollen.

