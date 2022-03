News

James Bond-Show "007’s Road to a Million" bei Amazon Prime Video geplant

Amazon Prime Video plant eine Serie rund um James Bond. Kurz nach dem Vollzug der Übernahme von MGM wurden jetzt Pläne für die achtteilige Show "007’s Road to a Million" bekannt, die von Michael G Wilson und Barbara Broccoli mitproduziert wird.

"007’s Road to a Million" ist keine fiktionale Serie sondern eine TV-Show, in der Zweier-Teams Aufgaben erfüllen und Quiz-Fragen beantworten müssen, um 1 Millionen GBP zu gewinnen. Die Dreharbeiten sollen u.a. an Schauplätzen früherer James Bond-Filme stattfinden und im Verlauf des Jahres beginnen.

Das Konzept von "007’s Road to a Million" wurde unabhängig von dem Amazon/MGM-Deal bereits seit vier Jahren entwickelt. Auf einer Website werden derzeit noch Teilnehmer gesucht. Deutsche 007-Fans haben aber keine Chance, sofern sie nicht einen Wohnsitz in Großbritannien vorweisen können.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.