"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" ist der Blu-ray Disc-Bestseller 2021

Der neueste James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) ist der erfolgreichste Film des Heimkinojahrs 2021 auf Blu-ray Disc und DVD. Laut den von GfK Entertainment ermittelten Video-Jahrescharts 2021 sehen die Top 5 Blu-ray Disc-Verkäufe folgendermaßen aus:

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben Fast & Furious 9 Black Widow Tenet Zack Synder's Justice League

Denis Villeneuves "Dune" landete trotz dem sehr späten Verkaufsstart Ende Dezember immerhin auf Platz 8 der Blu-ray Disc-Jahrescharts. Die DVD-Jahrescharts wahren nicht ganz so actionlastig: Dort sind auch Familienfilme wie "Raya und der letzte Drache" und "Paw Patrol" sowie das Beziehungsdrama "After Truth" in den Top 5 zu finden.

Einzelheiten zu den Ultra HD Blu-ray-Bestellern 2021 wurden von GfK Entertainment nicht bekannt gegeben.

