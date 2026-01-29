News

"Hunting Season" mit Mel Gibson erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Hunting Season" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Mel Gibson über einen Einsiedler, der zusammen mit seiner Tochter ein entflohenes Mädchen aufnimmt und in das Visier einer Gang gerät, erscheint voraussichtlich am 10.04.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton fürs Heimkino.

