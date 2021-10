News

Horror-Thriller "The House at Night" bei Disney+ statt im Kino

Disney+ zeigt ab dem 27.10.2021 "The House at Night" (The Night House) für seine Abonnenten. Ursprünglich war der Horror-Thriller mit Rebecca Hall von Searchlight Pictures fürs Kino produziert worden. Doch der Kinostart wurde inzwischen gestrichen und stattdessen wird "The House at Night" direkt bei Disney+ zu sehen sein. Im Unterschied zu den großen Disney-Produktionen wird der Film ohne Aufpreis im Abo-Preis von Disney+ enthalten sein und in der "Star"-Rubrik für Erwachsene veröffentlicht.

Synopsis:

Nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes bleibt Beth allein in ihrem Haus am See zurück und versucht die Geschehnisse zu verarbeiten. Doch dann kommen die Albträume: Furchteinflößende Visionen von einer unsichtbaren Präsenz im Haus, die Beth mit gespenstischer Anziehungskraft zu sich ruft. Auf der Suche nach Antworten, beginnt sie gegen den Rat ihrer Freunde Nachforschungen anzustellen und stößt dabei auf verstörende Geheimnisse, die weitere Fragen aufwerfen – und Beth ist entschlossen all dem auf den Grund zu gehen.

www.disneyplus.com

