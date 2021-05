News

HDMI-Passthrough jetzt für die Microsoft Xbox

Microsoft ermöglicht mit dem in der letzten Woche veröffentlichten Mai-Update jetzt die direkte Durchleitung von Audio-Streams in höherer Qualität über die HDMI-Schnittstelle seiner Xbox-Konsolen. Dazu wird in das Audio-Menü eine "Passthrough"-Option hinzugefügt, die dafür sorgt, dass Audio-Streams ohne zusätzliches Processing der Konsole direkt ausgegeben und von einem AV-Receiver oder einer Soundbar verarbeitet werden.

Zu den weiteren Neuheiten des Mai-Updates gehören u.a. Verbesserungen für "Quick Resume" auf der Xbox Series X und Xbox Series S sowie Spotlight-Trailer für Spiele aus dem Xbox Game Pass-Angebot.

