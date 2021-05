News

Apple bestätigt Dolby Atmos & Hi Res Lossless bei Apple Music

Apple wird möglicherweise schon in Kürze Dolby Atmos 3D-Sound und High Res Audio bei seinem Streaming-Dienst Apple Music anbieten. Entsprechende Andeutungen gab es bereits in den letzten Wochen durch Hinweise im Quellcode der iOS 14.6 beta 1 mit Begriffen wie "Dolby Atmos", "Dolby Audio" und "Lossless" in der Apple Music-App.

Außerdem teasert Apple jetzt auch bereits auf der Apple Music-Website ein Video mit dem Hinweis: "Mach dich bereit für eine komplett neue Dimension von Musik!" an und im Quellcode dieser Website findet man etwas cryptische Hinweise dieser Art:

"FUSE.Meta.Badge.Hi-Res_Lossless":"Hi Res Lossless",

"FUSE.Meta.Badge.Lossless":"Lossless",

"FUSE.Meta.Badge.dolbyatmos":"Dolby Atmos",

"FUSE.Meta.Badge.dolbyaudio":"Dolby-Audio"

9to5Google hat außerdem im APK der Apple Music App für Android Beschreibungen für "Losslesss" im ALAC-Format mit bis zu 24-bit/48 kHz und "High-Res Lossless" mit ALAC mit bis zu 24-bit/192 kHz" entdeckt. Hinweise auf Dolby Atmos finden sich in der Android-App aber noch nicht.