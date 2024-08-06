News
"Friends - Die komplette Serie" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
06.08.2024 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Friends - Die komplette Serie" auf Ultra HD Blu-ray. Das Boxset mit allen Staffeln der Sitcom mit Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry und Matt LeBlanc aus den Jahren 1994-2003 soll ab dem 02.10.2024 im Handel erhältlich sein.
Das Set bietet alle 236 Episoden auf 25 Ultra HD Blu-rays in 4K und HDR sowie zusätzlich ein Foto-Album als Episodenführer und rund vier Stunden Bonus-Material.
- Friends - Die komplette Serie [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Friends - Die komplette Serie [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
