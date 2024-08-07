News

Disney+ erhöht erneut die Preise

Disney+ dreht erneut an der Preisschraube. Während die Highlights bei dem Streaming-Dienst in den letzten Monaten etwas rar geworden sind, wird das Angebot trotzdem wieder teurer.

Zunächst in den USA sollen die Preise ab Mitte Oktober ansteigen. Dann verlangt Disney+ 15,99 USD statt bislang 13,99 USD für das Monatsabo und 159,99 USD statt 139,99 USD für das Jahresabo. Auch die Preise für das Abo inklusive Werbung steigen von 7,99 USD auf 9,99 USD pro Monat.

Hierzulande hatte Disney+ die Preise zuletzt im November 2023 erhöht.

www.disneyplus.com

