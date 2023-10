News

"Five Nights at Freddy’s" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Five Nights at Freddy’s" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Film mit Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio, und Mary Stuart Masterson läuft seit dem 26.10.2023 in den deutschen Kinos und dürfte Anfang des kommenden Jahres fürs Heimkino erscheinen. Der genaue VÖ-Termin ist bislang noch offen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.