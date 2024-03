News

Finaler "The First Omen"-Trailer online

Die 20th Century Studios haben den finalen Trailer für "The First Omen" veröffentlicht:

Das Horror-Prequel zur "Omen"-Reihe soll am 11.04.2024 in den deutschen Kinos starten und erzählt die Geschichte einer Frau, die in Rom eine Verschwörung entdeckt, die die Geburt eines Antichristen herbeiführen will.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.