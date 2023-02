News

"Fast X": Erster "Fast & Furious 10"-Trailer kommt nächste Woche

Vin Diesel kündigt den ersten Trailer für "Fast X" in der kommenden Woche an. Die Vorschau auf "Fast & Furious 10" soll am Nachmittag des 10.02.2023 veröffentlicht werden. Der Kinostart des vorletzten "Fast & Furious"-Kino-Abenteuers ist für den 18.05.2023 geplant. Der Film bildet zusammen mit "Fast & Furious 11" als Zweiteiler das Finale der Action-Reihe.

Nach dem Ausstieg von Justin Lin aufgrund "kreativer Differenzen" im letzten Frühjahr hatte Louis Leterrier (The Transporter) die Regie übernommen. Trotz des Wechsels hinter der Kamera gab es aber keine Verzögerungen beim Zeitplan für den Kino-Start.

