News

"Falsches Spiel mit Roger Rabbit" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney veröffentlicht "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" (Who Framed Roger Rabbit) auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Die Robert Zemeckis-Komödie mit Bob Hoskins aus dem Jahr 1988 erscheint hierzulande laut dem Media Markt voraussichtlich am 02.12.2021 als 4K-Edition.

Auf Basis der bereits verfügbaren US-Informationen dürfte auch hierzulande bei der Ausstattung u.a. mit einem englischen Dolby Atmos-Mix, verschiedenen Making of-Featurettes und einem Audio-Kommentar zu rechnen sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.