Eurosport Premium bald nur noch bei Discovery+

Eurosport stellt sein eigenständiges "Eurosport Premium"-Angebot kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris ein. Am 22. Juli 2024 enden die Eurosport Premium-Abonnements in allen Ländern und Regionen. Die Abrechnungen hat Eurosport bereits im Juni eingestellt so dass in der verbleibenden Zeit keine Kosten entstehen. Jahresabonnenten, deren Abo noch länger läuft, sollen eine anteilige Erstattung erhalten.

Eurosport verweist als Alternative auf den Streaming-Dienst Discovery+, der die gleichen Eurosport Premium-Inhalte sowie zusätzliche Unterhaltungsangebote bietet. Bei Discovery+ werden auch zahlreiche Events der Olympischen Spiele On-Demand zu sehen sein. Discovery+ ist auch als Channel-Abo bei Amazon Prime Video verfügbar.

