Erster "Bad Boys 4: Ride or Die"-Trailer online

Sony hat den ersten Kino-Trailer für "Bad Boys: Ride or Die" veröffentlicht:

Der vierte Teil der Action-Reihe mit Will Smith und Martin Lawrence wurde wieder von dem "Bad Boys for Life"-Regie-Duo Adil El Arbi & Bilall Fallah inszeniert und soll am 05.06.2024 in den deutschen Kinos starten.

