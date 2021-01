News

Erstes Preview für "The Equalizer" TV-Serie online

In den USA wurde der erste Promo-Spot für die neue Serie "The Equalizer" veröffentlicht. Die Serie mit Queen Latifah als "Robyn McCall" soll in den USA ab dem 07.02.2021 bei CBS ausgestrahlt werden. Wo "The Equalizer" in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch offen.

